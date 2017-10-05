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Il Cholo Simeone: '' Mi piacerebbe allenare Giovanni, adoro le sue caratteristiche. Ma da padre è difficile...''

Intervistato all'emittente spagnola Cadena Ser, il Cholo Simeone ha parlato anche della possibilità di allenare suo figlio, Giovanni: "Mi piacerebbe molto perché adoro le sue caratteristiche: è un 9 f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 15:33
Il Cholo Simeone: '' Mi piacerebbe allenare Giovanni, adoro le sue caratteristiche. Ma da padre è difficile...'' - Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
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Intervistato all'emittente spagnola Cadena Ser, il Cholo Simeone ha parlato anche della possibilità di allenare suo figlio, Giovanni: "Mi piacerebbe molto perché adoro le sue caratteristiche: è un 9 forte che corre su e giù per il campo, lavora per la squadra, ha fame. Però come padre è difficile – cita come esempio di Michel, tecnico del Malaga che allena il figlio Adrian – per me come per tutti gli allenatori che hanno i propri figli in squadra".

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