Chiesa:"In Nazionale ora giochiamo bene, presto segneremo tanti gol. Il mio screzio con Mario Rui.."

Nella mix zone del Meazza, ai microfoni della Rai ha parlato Federico Chiesa. Queste le sue parole: “É vero c'è stato uno screzio con Mario Rui. Poi pero' ci siamo parlati e chiariti con Mario, durant...

Nella mix zone del Meazza, ai microfoni della Rai ha parlato Federico Chiesa. Queste le sue parole: “É vero c'è stato uno screzio con Mario Rui. Poi pero' ci siamo parlati e chiariti con Mario, durante la partita succedono anche queste cose. Siamo tranquilli, non c’è nessun problema con lui”.

Sui pochi gol fatti: “Questo bel calcio, col tempo ci porterà a fare tanti gol. Siamo sulla strada giusta, continuiamo a lavorare così“.

Sul calo nella ripresa: “Nel primo tempo abbiamo pressato dall'inizio alla fine, ci sta che tu possa calare nella ripresa. Loro sono forti e tecnici e sono venuti fuori, ma meritavamo il gol. Siamo contenti a metà, abbiamo giocato veramente bene e meritavamo la vittoria“.

Sul presunto nervosismo: “Io nervoso? Assolutamente no. Sono stato felicissimo di aver giocato qui a San Siro una grande partita per l’Italia”.