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Chiesa: “Stupiti da Federico? Beh, non avete ancora visto Lorenzo...”

In un’intervista rilasciata ad Il Corriere Dello Sport- Stadio, Enrico Chiesa ha parlato anche di suo figlio Lorenzo, mancino classe ‘04: “Siete stupiti da Federico? È ancora non avete visto Lorenzo”....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2018 10:10
Chiesa: “Stupiti da Federico? Beh, non avete ancora visto Lorenzo...” -
Rassegna Stampa
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In un’intervista rilasciata ad Il Corriere Dello Sport- Stadio, Enrico Chiesa ha parlato anche di suo figlio Lorenzo, mancino classe ‘04: “Siete stupiti da Federico? È ancora non avete visto Lorenzo”. Dopo Federico un altro figlio d’arte ad alti livelli?

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