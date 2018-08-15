Chiesa: “Stupiti da Federico? Beh, non avete ancora visto Lorenzo...”

In un’intervista rilasciata ad Il Corriere Dello Sport- Stadio, Enrico Chiesa ha parlato anche di suo figlio Lorenzo, mancino classe ‘04: “Siete stupiti da Federico? È ancora non avete visto Lorenzo”....

A cura di Redazione Labaroviola 15 agosto 2018 10:10

Condividi