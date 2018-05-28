Chiesa, Spalletti lo vuole. Troppi 60 milioni, l’Inter prova ad aggirarli con una strategia...
Come scrive La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti vuole assolutamente Federico Chiesa, che considera uno dei migliori del calcio italiano del futuro. Finché la Fiorentina chiede 60 milioni di eur...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 10:02
Come scrive La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti vuole assolutamente Federico Chiesa, che considera uno dei migliori del calcio italiano del futuro. Finché la Fiorentina chiede 60 milioni di euro, la trattativa è quasi impossibile, ma i nerazzurri ci proveranno ugualmente, offrendo un posto da ‘quasi titolare’ in una squadra che si giocherà la Champions.