Chiesa: "Futuro? A Firenze. Entusiasta per me, ma la stagione..."

Federico Chiesa è stato premiato nell'ambito del memorial per Niccolò Galli, oggi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono entusiasta di come è andata la mia stagione, ma a livello collettivo abb...

A cura di Redazione Labaroviola 22 maggio 2017 15:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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