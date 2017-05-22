Chiesa: "Futuro? A Firenze. Entusiasta per me, ma la stagione..."
Federico Chiesa è stato premiato nell'ambito del memorial per Niccolò Galli, oggi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono entusiasta di come è andata la mia stagione, ma a livello collettivo abb...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2017 15:43
Federico Chiesa è stato premiato nell'ambito del memorial per Niccolò Galli, oggi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono entusiasta di come è andata la mia stagione, ma a livello collettivo abbiamo avuto alti e bassi, purtroppo. Se il mio futuro sarà ancora a Firenze? Sì, certo".