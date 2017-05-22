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Chiesa: "Futuro? A Firenze. Entusiasta per me, ma la stagione..."

Federico Chiesa è stato premiato nell'ambito del memorial per Niccolò Galli, oggi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono entusiasta di come è andata la mia stagione, ma a livello collettivo abb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2017 15:43
Chiesa: "Futuro? A Firenze. Entusiasta per me, ma la stagione..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa è stato premiato nell'ambito del memorial per Niccolò Galli, oggi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono entusiasta di come è andata la mia stagione, ma a livello collettivo abbiamo avuto alti e bassi, purtroppo. Se il mio futuro sarà ancora a Firenze? Sì, certo".

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