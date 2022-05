Chiellini sulla Superlega: “Chi ha delle buone idee per cambiare il mondo del calcio viene respinto”

La ricetta di Giorgio Chiellini. Intervistato da La Stampa, il capitano della Juventus ha indicato negli stadi e nei playoff due temi per il futuro del calcio, italiano e non solo, chiosando con: “Le novità spaventano e non si cambia mai nulla”. Inevitabile un riferimento alla Superlega, argomento più o meno dribblato dal difensore bianconero: “Parlo in generale. Chi ha buone idee viene respinto, con il rischio di fargli perdere la voglia e di allontanare chi ha qualcosa di nuovo da dare. Dovremmo tutti avere l’obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme”. Lo riporta Tmw

