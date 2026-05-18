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Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"

L'ex difensore della Juventus ha speso delle parole in merito al dirigente viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 13:51
Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani" -
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A margine della presentazione del memorial Niccolò Galli, Giorgio Chiellini ha parlato del momento della Juventus: "Ieri con la Fiorentina è stata una giornata negativa, ora aspettiamo di finire questo campionato".

Il dirigente bianconero ha parlato anche del suo rapporto con Paratici: "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, credo che il club sia in buone mani. È una persona che può creare qualcosa di importante".

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