Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"

L'ex difensore della Juventus ha speso delle parole in merito al dirigente viola

A margine della presentazione del memorial Niccolò Galli, Giorgio Chiellini ha parlato del momento della Juventus: "Ieri con la Fiorentina è stata una giornata negativa, ora aspettiamo di finire questo campionato".

Il dirigente bianconero ha parlato anche del suo rapporto con Paratici: "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, credo che il club sia in buone mani. È una persona che può creare qualcosa di importante".