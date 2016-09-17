Chiellini: "Non saremo mai al livello di Real Madrid, Barca e Bayern. Lo dice la storia"

Parole forti di una colonna bianconera

Intervista concessa ai microfoni del quotidiano La Stampa da Giorgio Chiellini, difensore della Juventus che ha commentato il momento della squadra bianconera due giorni dopo il pareggio in Champions contro il Siviglia: "Non c'è euforia, credo ci sia equilibrio e consapevolezza della situazione. Fuori, invece, sembra tutto scontato. È il pericolo è continuare a sentire: 'Avete già vinto il campionato e in Europa. Siete come il Barcellona'. Qualcuno inconsciamente abbassa un po' la tensione, non è la storia della Juve. Che il Real Madrid può vincere 6-2, il Milan di Ronaldinho poteva farlo 5-2, noi 1-0 o 2-0: la storia di questa società è questa e si parla di decenni. un concetto che l'allenatore sta inculcando ai nuovi e ai vecchi perché è sempre bene tenere la retta via. Siviglia? Sabato avevamo giocato peggio, concedendo troppi tiri al Sassuolo che, con tutto il rispetto, non è il Siviglia. La strada è questo. L'Inter? Loro la stanno caricando come la partita della vita, per noi è l'occasione di ribadire tutta la nostra forza".



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