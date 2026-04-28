Chiarugi: "Kean è un capitale da tutelare e va rispettato, Gudmundsson ha esaurito le occasioni"

Le dichiarazioni di Luciano Chiarugi che si sofferma sul futuro in casa Viola, Kean e Gudmundsson

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Da quello che possiamo capire mi sembra che a un certo punto sia la società che la sindaca Funaro siano convinti su quale sarà il futuro della società. C'è uno stadio che sarà una svolta per tutto e servirà un lavoro incredibile e molto lungo per cui servirà la massima competenza".

Su Kean: "Mi faccio tante domande, perché questo è un capitale della società che va tutelato. Quei 62 milioni, ovvero la cifra della clausola, vanno anche rispettati. Paratici dovrà fare un lavoro molto lungo".

Aggiunge: "Dobbiamo fare una considerazione anche su Vanoli. Prima di lui la Fiorentina non aveva mai vinto in campionato, a lui dobbiamo dire 'bravo e grazie', non dimentichiamoci di questo e del fatto che per gran parte fosse la squadra del passato. Per il futuro bisogna iniziare a lavorare adesso".

Su Gudmundsson: "Son due anni che fatica, Vanoli l'ha fatto giocare ovunque, a destra, a sinistra, trequartista e come attaccante. Le occasioni sono finite".



