Chiari cori dal settore ospite: "Della Valle vattene!"
Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 13:50
Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale, gridano "Della Valle vattene oeo".
Ci sarà a fine partita il confronto tra i Della Valle e la tifoseria o ci sarà da pensare al futuro incerto di Stefano Pioli?