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Chiari cori dal settore ospite: "Della Valle vattene!"

Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 13:50
Chiari cori dal settore ospite: "Della Valle vattene!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale, gridano "Della Valle vattene oeo".

Ci sarà a fine partita il confronto tra i Della Valle e la tifoseria o ci sarà da pensare al futuro incerto di Stefano Pioli?

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