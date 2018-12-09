Chiari cori dal settore ospite: "Della Valle vattene!"

Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale

Dal settore dei tifosi della Fiorentina si sentono chiari cori riferiti alla dirigenza viola. Gli ospiti, spanzienti dalla situazione attuale, gridano "Della Valle vattene oeo".

Ci sarà a fine partita il confronto tra i Della Valle e la tifoseria o ci sarà da pensare al futuro incerto di Stefano Pioli?