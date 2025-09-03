Chi sono le dirette concorrenti di Fiorentina ed Empoli in Serie A e Serie B

I tifosi della Viola scherniscono quelli dell’Empoli per la retrocessione, ma in entrambe le categorie, i club toscani restano tra i favoriti.

I tifosi della Viola scherniscono quelli dell’Empoli per la retrocessione, ma in entrambe le categorie, i club toscani restano tra i favoriti per un campionato importante. Le quote calcio oggi di Serie A e Serie B 2025/2026 danno la Fiorentina nella top 10 per la vittoria dello scudetto e l’Empoli nella top 3 per la vittoria del campionato cadetto, ma i Gigliati hanno diverse situazioni in ballo.

Lo scorso mese nella conferenza stampa di presentazione, Pioli ha fissato gli obiettivi stagionali e ha chiarito la sua scelta di tornare in Viola: una scelta di cuore.

Probabile formazione della Fiorentina 2025/2026 targata Pioli

Probabilmente serve ancora un altro attaccante, perché in panchina c'è solo Beltran e il favoloso tridente Kean, Dzeko e Gudmundsson deve essere supportato da calciatori di qualità, soprattutto per far rifiatare il bosniaco.

A centrocampo ci sarà Gosens, inamovibile, pronto a fare la gioia di tifosi e fantallenatori con i suoi assist e gol, seguono nella linea orizzontale Mandragora, Fagioli e Dodò.

A supporto del portiere De Gea, in difesa, come probabili titolari della stagione di Serie A 2025/2026, ci saranno Ranieri, Marì e Comuzzo.

Le antagoniste dirette della Viola in Serie A

Gli obiettivi fissati da Pioli sono semplici, precisi e concisi: qualificazione in Champions e almeno un trofeo in bacheca. Questo significa che oltre alle favorite per la vittoria scudetto, Napoli, Inter e Juve, le antagoniste della Viola per la qualificazione Champions sono anche Milan, Roma, Lazio e Bologna: tutte pronte ad affermarsi in Europa.

Il trofeo da conquistare potrebbe essere la Coppa Italia o la Conference League, in entrambi i tornei la Fiorentina possiede la giusta esperienza per fare bene e arrivare fino in fondo al tabellone, come ha fatto nel 2023 in entrambe le manifestazioni e nel 2024 ancora in Conference. Certo, vincere lo scudetto risolverebbe tutti i problemi agguantando due obiettivi con un solo trionfo: Fiorentina vincente Serie A quotata a 67.

Contro chi dovrà lottare l’Empoli per agguantare la promozione

Nel palinsesto delle quote serie b 2025/2026 aggiornate in tempo reale su betfair, l’Empoli è la terza favorita per la vittoria del campionato insieme allo Spezia, mentre il Venezia resta la seconda favorita e il Palermo guidato da Inzaghi è la favorita assoluta per il primo posto: Palermo quotato a 3 - 3.5, Venezia quotato a 5 - 5.5, Empoli vincente Serie B 2025/2026 quotato a 8.

Ma non finisce qui, perché, nella zona playoff ci sono anche altre squadre come il Monza, la Sampdoria, il Cesena e il Bari, tutte attratte dai playoff per giocarsi la possibilità di andare in Serie A. Da non sottovalutare è anche il Padova, perché la neopromossa quest’anno è alla sua 39esima apparizione in Serie B.

L’Empoli può vantare 3 campionati di Serie Cadetta vinti negli ultimi 20 anni, nel 2005, 2018 e 2021, per un totale di 23 stagioni in questa categoria e 7 promozioni in Serie A, con 17 campionati disputati.

Come avversarie del campionato presenti in classifica, soltanto Bari, Brescia, Palermo e Venezia hanno fatto meglio per numero di promozioni, a dimostrazione del fatto che il campionato di Serie B è davvero imprevedibile. Ma questo gli Azzurri lo sanno, e sono pronti ad agguantare per l’ottava volta la promozione in Serie A: costi quel che costi.