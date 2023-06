Chi sono i calciatori più pagati al mondo?

Il calcio è lo sport più seguito al mondo e sta continuando a riscuotere successo anche in paesi in cui non è lo sport nazionale. I motivi di questa passione sono molteplici; innanzitutto si può praticare praticamente ovunque, basta semplicemente un pallone. Moltissimi campioni di questa disciplina sono cresciuti giocando per le strade con gli amici, o in parrocchia la domenica.

Essendo uno sport di squadra favorisce l’inclusione e la collaborazione tra compagni, valori molto importanti da trasmettere alle nuove generazioni.

Essendo molto popolare e molto seguito il calcio genera una grande economia intorno a sé. Tra sponsor, diritti tv e biglietti delle partite è veramente alto il volume monetario che orbita intorno alla sport. Ultimamente gli investimenti stanno aumentando e anche nuovi paesi cercano di imporsi sul panorama calcistico globale.

In che stati si guadagna maggiormente

Ovviamente lo stipendio di un giocatore è direttamente proporzionale alle sue doti. Solamente i top player guadagnano cifre da capogiro.

I campionati in cui si guadagnano più soldi sono quelli in cui il livello competitivo è maggiore e quindi quelli con la più alta densità di campioni. In questo momento il paese con la lega più competitiva è senza dubbio l’Inghilterra; nazione in cui militano grandi club come Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Questi grandi club, grazie a proprietà molto ricche e incassi degli sponsor elevati, si possono permettere di avere un monte ingaggi molto alto e quasi inavvicinabile per quasi tutte le altre squadre europee.

Negli ultimi anni però molti paesi che hanno avuto una forte crescita economica hanno deciso di investire in maniera massiccia nel calcio. Basti pensare ai club cinesi che negli ultimi anni hanno ingaggiato moltissimi giocatori ad un ingaggio molto elevato, anche considerando il loro livello. Il guadagno per i giocatori diventa quindi un compromesso, infatti un ingaggio maggiore compensa il fatto di non competere più ai massimi livelli partecipando ai tornei più prestigiosi.

Ultimamente è il turno dell’Arabia Saudita di investire. Nell’ultimo periodo hanno attirato giocatori di caratura mondiale grazie a stipendi monstre offerti da club posseduti da sceicchi e proprietari di zone petrolifere. Il primo a compiere questo passo è stato Cristiano Ronaldo che ha da poco deciso di indossare la maglia dell’Al Nasr per uno stipendio faraonico.

Quindi chi sono i giocatori più pagati al mondo?

Ecco i primi 3:

Cristiano Ronaldo 136 milioni (46 milioni sul campo e 90 in marketing, sponsor e altro) Messi 130 milioni (65 in campo e 65 in marketing, sponsor e altro) Mbappé 120 milioni (100 milioni in campo e 20 in altri modi esterni)

Sia Messi che Mbappè sono giocatori che militano nel Paris Saint Germain, squadra che è di proprietà di un magnate qatariota: Al-Khelaifi.

Conclusione

In conclusione si può affermare che il business calcistico è in continua espansione e sta arrivando a nuove frontiere. Molti paesi si stanno affacciando in questo fantastico mondo grazie ad ingaggi faraonici.