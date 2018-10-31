Chelsea dilagante, Kirby porta sul 3-0 e Cuthbert chiude definitivamente i conti
Segna ancora il Chelsea all'8' della ripresa il Chelsea che segna su rigore il 3-0 con Kirby. Dubbio il penalty concesso alle londinesi, con la posizione dell'attaccante dei blues in fuorigioco al mom...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 20:26
Segna ancora il Chelsea all'8' della ripresa il Chelsea che segna su rigore il 3-0 con Kirby. Dubbio il penalty concesso alle londinesi, con la posizione dell'attaccante dei blues in fuorigioco al momento dell'atterramento di Davina.
A chiudere i giochi è Cuthbert che raccoglie un cross dalla sinistra e batte ancora una volta un incolpevole Ohrstrom.