Chebake: "Rispettiamo la Fiorentina, ma noi siamo l'APOEL. In casa non abbiamo paura di nessuno"

Il terzino sinistro dell'APOEL Nicosia Issam Chebake ha parlato a Sportitalia a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dicendo: “Sappiamo che la Fiorentina è una buona squadra con buoni giocatori...

Il terzino sinistro dell'APOEL Nicosia Issam Chebake ha parlato a Sportitalia a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dicendo: “Sappiamo che la Fiorentina è una buona squadra con buoni giocatori individuali. Ci piace giocare questo tipo di partite perché per noi è sempre stimolante affrontare questo genere di sfide, contro squadre di questo livello”.

La teme?

"Siamo l’APOEL. Nel nostro stadio e con i nostri tifosi non abbiamo paura di nessuno. L’APOEL ha affrontato grandi nomi della scena europea negli ultimi dieci anni ed è riuscito ad ottenere ottimi risultati. Il nostro stadio ed i nostri tifosi ci danno la forza extra di cui abbiamo bisogno per essere competitivi contro qualsiasi squadra".

Quali i punti di forza dell'APOEL?

“I nostri tifosi e la qualità della nostra squadra. Abbiamo giocatori di grande esperienza nella nostra rosa. Giocatori che hanno vinto trofei nazionali ed europei. Con le indicazioni del nostro allenatore prepareremo la partita al meglio e lotteremo per il miglior risultato”.

L'obiettivo in Conference?

“Pensiamo a partita dopo partita. Giovedì c’è l’occasione per fare 3 punti e questo è il nostro obiettivo. Rispettiamo la Fiorentina ma nel calcio tutto è possibile”.