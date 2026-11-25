I tifosi Che passione a Firenze! Nazione: "La voglia di esserci non manca mai, in oltre mille a Udine per la trasferta"

Firenze non ha alcuna intenzione di abbandonare la Fiorentina. In tanti si tureranno il naso, metteranno da parte per qualche ora le arrabbiature

Da Monza a Udine, con la rabbia e la delusione ancora addosso ma con la voglia di esserci. Non è stata una bella serata quella di lunedì per il migliaio di tifosi viola che ha raggiunto la Brianza per assistere a uno spettacolo indecoroso. I fischi, i cori di disapprovazione e il consueto invito ad andare a lavorare hanno accompagnato l’uscita dal campo della squadra di Vanoli. Il malcontento è ormai dilagante in città, d’altra parte è difficile dar torto a una tifoseria che ha trascorso l’estate cercando di mettersi alle spalle le delusioni della passata stagione, salvo poi ritrovarsi a fine novembre a fare i conti con gli stessi problemi. Ancora una volta invischiati nella lotta per non retrocedere, con i timori di un altro campionato di sofferenza. I buoni segnali intravisti contro il Sassuolo e la Juventus, che pure avevano restituito un pizzico di entusiasmo alla piazza, sono stati cancellati con un colpo di spugna dalla prestazione di Monza.

Eppure Firenze non ha alcuna intenzione di abbandonare la Fiorentina. In tanti si tureranno il naso, metteranno da parte per qualche ora le arrabbiature e le legittime perplessità su questa squadra, pur di provare a darle una mano a risalire la china. Domenica a Udine, nonostante l’orario (si gioca alle 12.30) e tutto quel che è successo lunedì sera, il settore ospiti sarà gremito. Esauriti gli oltre 1.300 biglietti a disposizione, molti sostenitori viola hanno acquistato il tagliando nella curva adiacente. Alla fine saranno più di 1.500 i fiorentini sugli spalti della Dacia Arena. Numeri tutt’altro che scontati. L’ennesima dimostrazione di attaccamento da parte di una tifoseria che nell’ultimo anno ha ricevuto ben poche soddisfazioni in cambio. La gente, insomma, continua a fare la propria parte, pur avendo tutte le ragioni per essere arrabbiata e delusa. L’auspicio è che anche chi scende in campo possa metterci del proprio per uscire una volta per tutte da questa situazione.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione