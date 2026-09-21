Che impatto di Vanoli! Sembra al posto giusto al momento giusto. Simbiosi totale con Firenze

Vanoli è arrivato con le idee chiare, adesso c’è un bel clima a Firenze

È arrivata la sosta delle nazionali ed è già tempo di primi bilanci in casa Fiorentina. Ovviamente in generale c’è poco da essere soddisfatti visti i 4 punti in 5 giornate, ma analizzando le cose ci sono tanti segnali positivi.

Uno su tutti è l’impatto di Paolo Vanoli con Firenze e la Fiorentina. L’allenatore da quando è tornato ha vinto con Venezia e Pisa e pareggiato con il Napoli. Tutte partite in cui la Fiorentina ha creato, giocato bene ed è stata squadra. In pochi giorni Vanoli ha trasformato un mucchio di giocatori in una squadra, un gruppo alla quale ha dato identità e idee.

Sembra che Vanoli in questi mesi in cui è stato a casa si sia immaginato spesso sulla panchina della Fiorentina. Pronti via e ha già individuato i suoi uomini e le tappe del percorso, la formazione di oggi e quella a cui si dovrà arrivare con il lavoro. In più è arrivato affamato, voglioso e preparato. Sembra un altro rispetto a quello dei primi mesi a Firenze: la sensazione che dà è quella di chi si trova al posto giusto al momento giusto. La figura che serve per un gruppo di giovani così.

E anche con Firenze sembra esserci una bella energia. I mesi in cui è stato lontano hanno trasformato la gratitudine nei suoi confronti in affetto, Grosso poi lo ha aiutato perché si è dimostrato così inadeguato che Vanoli al suo ritorno è passato da essere un allenatore normale ad essere un buon allenatore. Poi è stato bravo lui a farsi volere bene dimostrando sempre attaccamento e affezione per questi colori e ha più volte dimostrato di essere uno dei pochi che capisce bene le sensazioni della piazza.

Come se i mesi lontano fossero serviti a scacciare dubbi e mugugni, adesso anche chi dubitava di lui sembra felice di essere rappresentato da Vanoli. Chiaro che questo idillio andrà di pari passo con i risultati, ma al momento a Firenze si respira una bella aria ed è giusto sottolinearlo