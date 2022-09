Che campionato sarà quello della Fiorentina?

Dopo 6 partite di Campionato la Fiorentina ha collezionato 6 punti frutti di una vittoria ( alla prima giornata contro la neopromossa Cremonese con il risultato di 3 a 2, rete arrivata alla fine a causa di una papera del portiere avversario Radu), 3 pareggi (0 a 0 con Empoli e Napoli) e 1 a 1 nel “derby” contro la Juventus partita ben giocata, rovinata dall’errore di Jovic dagli undici metri. Le ultime due partite invece sono state una doppia sconfitta contro Udinese e Bologna (squadra senza allenatore dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic).

Oltre al campionato i viola partecipano alla Conference League, ma dopo aver eliminato, con qualche difficoltà gli olandesi del Twente, nella fase preliminare l’esordio nel girone è finito tra i fischi del pubblico di casa, amareggiato per il pareggio 1 a 1 contro i lettoni del RFS.

Quali sono gli obiettivi della Fiorentina?

Analizzando la rosa della Fiorentina si può dire che la squadra condurrà un campionato di metà classifica con l’aspirazione di ottenere una qualificazione alle prossime coppe europee o tramite un buon piazzamento in classifica oppure sfruttando l’opportunità di vincere la Coppa Italia o la Conference League, seguendo il modello della Roma.

La vittoria dello scudetto per il momento resta solamente un sogno per Commisso e tifosi, infatti anche gli scommettitori non credono a questo traguardo, considerando l’evento possibile ad una quota di 151.

Più facile la qualificazione in Champions League, opzione a 26, anche se, almeno sulla carta i viola hanno davanti almeno 4 o 5 squadre.

Nella peggior dell’ipotesi i bookmakers bancano anche una retrocessione della squadra toscana, ma la quota è la stessa della qualificazione in Champions 26.

La vittoria della Conference League viene data a 13, quota interessante se la società deciderà di affrontare la competizione con entusiasmo, permettendosi il lusso di sacrificare anche alcuni punti in campionato. Competere su tre fronti infatti può essere molto faticoso, ma l’allenatore ha sempre dimostrato che per lui il turnover sarà un’arma importante nel prosieguo della stagione.

La vittoria della Coppa Italia invece è data a 34, quota parecchio alta dovuta al fatto che in questo torneo si gioca molto spesso in trasferta e in partite secche, contro avversari in teoria più forti.

Quali sono i problemi della Fiorentina?

In queste prime partite si è notato che Italiano deve risolvere alcuni problemi, per riuscire a trovare una quadra tra risultati e bel gioco. Gli avversari sembrano aver trovato le giuste contromisure riflettendo sulle gare dello scorso anno e gli attaccanti stanno faticando a trovare la via della rete.

Jovic ad esempio, arrivato dal Real Madrid ha trovato la rete all’esordio, ma nelle altre partite si è eclissato, non riuscendo non solo a trasformare in rete le occasioni avute, ma ha difficoltà ad entrare in sintonia con il resto dei compagni.

La concorrenza con Cabral per il ruolo di punta centrale potrebbe demoralizzarlo, ma soprattutto giocando con un 4 3 3 spesso si ritrova isolato al centro dell’attacco. Chissà forse una soluzione potrebbe essere la presenza in contemporanea dei due bomber, cambiando però modulo.

Un altra questione spinosa è quella del portiere con Gollini arrivato in estate per fare il titolare, ma con Terracciano che dopo aver mandato in panchina nella scorsa stagione Dragowski, sta facendo di tutto per conservare il suo posto tra i pali, rispondendo presente ogni volta che viene chiamato all’opera.

Un altro giocatore che sta avendo qualche difficoltà è Ikone, investimento importante nella scorsa stagione, arrivando in Italia per una cifra superiore ai 10 Milioni, L’attaccante non è riuscito ancora ad ambientarsi nel nostro paese, rimanendo spesso imprigionando tra le marcature degli avversari. I tifosi aspettano i suoi dribbling, ma le occasioni potrebbero ben presto finire con Kouame, ritornato dal prestito e uno dei migliori in questo inizio di stagione pronto ad ottenere la maglia da titolare.

Italiano è uno dei migliori allenatori in circolazione, ma nel calcio si sa se non arrivano i risultati il primo a rischiare il posto è proprio l’allenatore. Per adesso la società ha massima fiducia nel mister, ma chissà che in futuro non si possa passare da scricchiolii a una pesante rottura. Il campionato è solamente all’inizio, e con il passare del tempo, i tifosi sperano di poter riammirare la squadra dell’anno scorso.