Champions League, la competizione perfetta per il Real Madrid

Bando alle ciance: quando si parla di Champions League è facile che qualsiasi appassionato calciofilo abbia i brividi. Il fascino di una competizione che ha visto passare campioni su campioni e squadr...

Bando alle ciance: quando si parla di Champions League è facile che qualsiasi appassionato calciofilo abbia i brividi. Il fascino di una competizione che ha visto passare campioni su campioni e squadre leggendarie, il cui esito è imprevedibile e scontato a maggior ragione nell’atto conclusivo, ovvero in finale, come ben sanno gli amanti delle scommesse che guardano spesso al ricco palinsesto di Betway.

Ci sono alcune squadre che più di altre hanno saputo dare lustro a questa manifestazione in termini di vittorie. Stiamo facendo riferimento al Milan e al Real Madrid e per accertarsi del legame che esiste tra questi due club e la coppa dalle grandi orecchie, è sufficiente dare uno sguardo alla loro bacheca dei trofei.

La Champions League è il sogno di ogni professionista, ma in pochi sono riusciti ad alzarla al cielo. Per alcuni si è trattato di una vera e propria ossessione, che è durata per tutta una carriera. Per altri, invece, è diventata una piacevole consuetudine, al punto tale che il loro palmares personale straborda ormai di coppe dalle grandi orecchie.

I Blancos guidano l’albo d’oro

Non c’è dubbio che tanti giocatori che hanno militato nel Real Madrid in questi ultimi decenni, possono sfoggiare una bacheca di tutto rispetto a livello di trofei. E secondo voi può mai mancare la Champions League? Assolutamente no, dal momento che il Real Madrid è la squadra di club che ha fatto registrare il più alto numero di vittorie in questa competizione, come si può notare grazie a questo articolo di Betway sulla Champions.

Per il momento, non c’è verso di poter raggiungere i Galacticos, mentre il Milan è la compagine che più di ogni altra è riuscita negli anni a tenere ben alta la bandiera italiana in Europa. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto più di tutte le altre questa competizione, dato che può contare su ben 14 affermazioni nel suo complesso. Questo è il numero dei trofei che il Real Madrid ha alzato al cielo in questa competizione. Nessuno nella storia del calcio è stato in grado di fare meglio.

E se si dà un'occhiata ai numeri, è facile farsi impressionare da quelle dei Blancos. In effetti, il Real Madrid ha disputato 17 finali e ne ha vinte addirittura 14. Una percentuale letteralmente strepitosa di vittorie, che ha lasciato spesso e volentieri tante avversarie con l’amaro in bocca. Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo proprio il Milan. Manca ancora un po’ alla doppia cifra, ma le sette Champions League conquistate dai rossoneri sono senza dubbio un risultato incredibile.

Alle spalle del Real Madrid e del Milan, troviamo altre big che sono sempre competitive ogni anno e molto pericolose per la vittoria finale. Si tratta del Liverpool, del Bayern Monaco, entrambe a quota sei vittorie, ma anche del Barcellona, che si ferma a quota 5, mentre a quota 4 troviamo l’Ajax. La seconda italiana è l’Inter, che ha vinto tre Champions League, in compagnia del Manchester United.

I giocatori che hanno vinto più Champions

È chiaro che per qualsiasi giocatore poter alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie è sempre un’emozione decisamente speciale. E se vincere una volta la Champions è una soddisfazione che resta per tutta la vita, è chiaro che vincerne due o tre, porta direttamente a diventare una leggenda a tutti gli effetti. C’è un calciatore che è stato in grado di vincerne non una, ma ben sei. Si tratta di Paco Gento, che detiene ancora un record che difficilmente potrà essere battuto. A quota cinque troviamo altri campionissimi come Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini, Billy Costacurta, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Gareth Bale, Nacho, Marcelo, Dani Carvajal e Casemiro.