Champions e Europa League, dalla prossima stagione l’Italia può arrivare a 8 squadre...

La Gazzetta dello Sport oggi ricorda che dalla prossima stagione l’Italia guadagnerà un club nelle coppe europee tra Champions (4) ed Europa League (3). Ci sarebbe addirittura la possibilità di aument...

La Gazzetta dello Sport oggi ricorda che dalla prossima stagione l’Italia guadagnerà un club nelle coppe europee tra Champions (4) ed Europa League (3). Ci sarebbe addirittura la possibilità di aumentare il numero a 8 qualificate. Ma è veramente difficile. Questi i possibili scenari:

(1) La nuova Champions prevede 4 posti fissi nei gruppi, senza playoff, per le prime 4 squadre dei 4 campionati col miglior ranking Uefa (Spagna, Inghilterra, Italia e Germania). La quinta e la sesta classificata andrebbero ai gruppi di Europa League e la settima al secondo preliminare di EL.

(2) La Lazio vince l’Europa League e arriva oltre il 7° posto in Serie A. In questo caso avremmo 5 club in Champions (Juve, Napoli, Roma, Inter, Lazio) e 3 in EL (Milan e Fiorentina ai gruppi, Sampdoria al preliminare). Praticamente impossibile però.