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Badelj porta in vantaggio la Fiorentina al 15', rete meritata dai viola

Al quarto d'ora del primo tempo bella discesa di Badelj che calcia di destro dal limite dell'area. Gollini respinge laterale in direzione di Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:06
Badelj porta in vantaggio la Fiorentina al 15', rete meritata dai viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Al quarto d'ora del primo tempo bella discesa di Badelj che calcia di destro dal limite dell'area. Gollini respinge laterale in direzione di Chiesa che di prima mette in mezzo nuovamente per Badelj che di sinistro trova l'angolino basso. Rete meritata dai viola e bell'azione del croato

Fiorentina dunque in vantaggio a Bergamo

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