Badelj porta in vantaggio la Fiorentina al 15', rete meritata dai viola
Al quarto d'ora del primo tempo bella discesa di Badelj che calcia di destro dal limite dell'area. Gollini respinge laterale in direzione di Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:06
Al quarto d'ora del primo tempo bella discesa di Badelj che calcia di destro dal limite dell'area. Gollini respinge laterale in direzione di Chiesa che di prima mette in mezzo nuovamente per Badelj che di sinistro trova l'angolino basso. Rete meritata dai viola e bell'azione del croato
Fiorentina dunque in vantaggio a Bergamo