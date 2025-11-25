25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola
Cessione di Fagioli a gennaio? Gazzetta: “Vanoli lo sta riabilitando dandogli fiducia”

Cessione di Fagioli a gennaio? Gazzetta: “Vanoli lo sta riabilitando dandogli fiducia”

25 Novembre · 09:51

Fagioli dovrà dimostrare di potersi prendere la Fiorentina

Fagioli era uscito un po’ dai radar, tant’è che si parlava già di una sua possibile cessione a gennaio. Paolo Vanoli però è stato abbastanza chiaro, dando fiducia al calciatore che al Franchi ha giocato una buona gara, condizionato dal giallo preso dopo soli 7 minuti. Fagioli quindi rientra in quella schiera di giocatori riabilitati dall’allenatore ex Torino. Non a caso, in conferenza stampa, Vanoli ha elogiato il lavoro dell’ex Juventus soffermandosi anche sul ruolo. Adesso però toccherà a lui dimostrare di poter prendersi questa Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

