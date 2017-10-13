Cerofolini: "Il primo posto con la Primavera premia il nostro lavoro. Sto migliorando ogni giorno..."

Michele Cerofolini, portiere titolare della Fiorentina Primavera e terzo della Prima Squadra, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Roma di oggi a Radio Bruno: “Abbiamo saputo...

Michele Cerofolini, portiere titolare della Fiorentina Primavera e terzo della Prima Squadra, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Roma di oggi a Radio Bruno: “Abbiamo saputo soffrire e attaccare nella maniera giusta. Primi? Ci dà molta autostima e premia il nostro lavoro, lottiamo per essere primi dunque siamo parecchio felici. La Fiorentina mi ha cresciuto e ce l’ho sempre nel cuore e domenica farò il tifo per i miei compagni contro l’Udinese. Quando mi alleno con la Prima Squadra cerco sempre di imparare dai miei compagni per poi riportare tutto in partita. Sto migliorando giorno dopo giorno e dal punto di vista caratteriale mi sento molto più sicuro anche grazie all’esperienza che sto facendo in prima squadra”.