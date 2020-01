Il difensore del Cagliari Luca Ceppitelli ha ricordato Davide Astori, in occasione del giorno del suo compleanno, durante la rassegna di moda di Pitti Uomo: “Davide sarà sempre in pensiero particolare per tutti noi, siamo e saremo vicino alla sua famiglia. Noi rossoblu lo ricorderemo sempre. Io accostato alla Fiorentina? Nel mercato si dicono tante cose. Io a Cagliari sono il capitano di una bella sqiadra e sto bene qua, poi chissà..”.

TuttoMercatoWeb.com