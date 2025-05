Cellino attacca: “La FIGC si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria”

Il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, è un fiume in piena nella sua intervista concessa al Giornale di Brescia. Queste le sue parole integrali riprese da pianetaserieB: “Chi vuole il club deve «limitarsi» a coprire i debiti attuali e anche pagare gli impegni per chiudere questa stagione e aprire la prossima o deve anche pagare una buonuscita a me? Su questo non rispondo. Ripeto: trattano gli avvocati. Nel caso non si chiudesse prima, metterei io i soldi per l’iscrizione? Certo, se il commercialista Gamba o Alfieri ci restituiscono i soldi già pagati. In più ci sono le sanzioni. E già al Fisco abbiamo pagato 11.8 milioni del vecchio debito della Brescia service di Corioni. Io non sono così ricco e poi non posso pensare che non venga fatta una deroga al 6 giugno per tutte le squadre coinvolte in questo casino che ha fatto la Federazione. Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci dà fiducia per le fidejussioni. La Figc si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria”.