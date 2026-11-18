Cejas: "Il tifo Viola ha passione ma Firenze è una piazza difficile. Alla Fiorentina serve tempo"

Le parole dell'ex portiere Viola

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Cejas ha parlato a derbyderbyderby.it:

“La Fiorentina credo che debba ancora trovare la strada giusta, un gioco definito e un'identità che possa rappresentarla. I risultati, in questo senso, raccontano le difficoltà incontrate dalla squadra. Sono arrivati anche giocatori giovani e di qualità, ma hanno bisogno di tempo per inserirsi e trovare la giusta sintonia. Firenze è una piazza difficile, con una tifoseria molto esigente e una grande passione. Mi auguro che la squadra riesca a trovare quell'identità di cui ha bisogno per tornare a essere competitiva”.

La sua avventura a Firenze: "La Fiorentina è stata un'opportunità arrivata durante la mia esperienza ad Ascoli. Avevo contribuito in maniera importante alla conquista della promozione in Serie A, giocando tutte le partite di quel percorso. Una volta raggiunta la massima categoria, però, ho incontrato diverse difficoltà".

"All'inizio della stagione ho subito uno strappo al polpaccio che mi ha costretto a rimanere fuori per tre o quattro mesi. Al rientro non è stato semplice ritrovare spazio, anche perché nel frattempo la società aveva cambiato direttore sportivo e allenatore. Sono rimasto un po' ai margini e, successivamente, la mia esperienza a Firenze si è conclusa con il trasferimento a Empoli”.