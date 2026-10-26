Cecchi: "Vanoli non è il problema della Fiorentina. Paratici ha sbagliato la campagna acquisti"

Il punto di Stefano Cecchi sul momento in casa Viola

Il giornalista, Stefano Cecchi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Siccome vedo la Fiorentina in grande difficoltà, vorrei che la piazza desse una mano. È normale che ci sia malumore, ma non andiamo oltre la logica. Andare contro Vanoli è controproducente, i problemi non nascono da lui".

"I 120 milioni sul mercato li vedete? Io vorrei fare un applauso a Paratici, ma per il momento non riesco a farlo. Spero di dire cose diverse tra un mese. Se il centrocampo è lo stesso dell'anno scorso, vuol dire che abbiamo sbagliato la campagna acquisti. Quando Vanoli guarda verso la partita, chi mette? Non abbiamo un centrocampista incontrista".