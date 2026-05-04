Cecchi: “Vanoli da ringraziare, ma non da confermare. Grosso mi convince, sta facendo bene "

L'analisi di Cecchi prima di Roma-Fiorentina. L'opinione sul prossimo allenatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Cecchi ha analizzato il momento della Fiorentina, tra salvezza ormai vicina e futuro della panchina.

“Servirebbe davvero qualcosa di clamoroso per vedere la Fiorentina retrocedere. Questa sera mi aspetto una squadra più libera mentalmente, anche se ho sensazioni non troppo positive. Dopo i risultati di ieri, penso che la Roma abbia più motivazioni. Nella mia personale classifica delle squadre meno digerite, al primo posto c’è la Juventus e subito dopo la Roma: quel gol mancato da Carnevale con l’Udinese nel ’93, che ci costò la Serie B, non l’ho mai dimenticato. Mi auguro che la squadra giochi senza ansia. Mi piacerebbe vedere spazio per i giovani, ma se Vanoli decidesse di non schierare Braschi non ne farei un caso”.

Poi il giudizio sull’allenatore viola Vanoli:

“Dovremmo solo dirgli grazie, ma confermarlo secondo me sarebbe sbagliato. Il livello di contestazione è troppo alto e rischierebbe di compromettere il percorso della prossima stagione. Non bisogna farsi condizionare dalla piazza, ma neanche andare contro in modo così netto. Tre mesi fa la salvezza sembrava quasi impossibile, per questo gli riconosco grandi meriti”.

Infine, un pensiero su Fabio Grosso:

“Ha fatto molto bene al Sassuolo, anche se lì diversi tecnici hanno avuto successo. Il suo punto di forza sarebbe la novità: la Fiorentina ha bisogno di rifondare e l’idea di ripartire con un volto nuovo mi convince più di una continuità con Vanoli”.