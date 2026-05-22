Cecchi: "Stasera Vanoli si meriterebbe un grande applauso. Mi piacerebbe riprendere Italiano in panchina"

L'opinione di Cecchi sul futuro a poche ore dalla sfida del Franchi

Intervenuto a Radio Bruno, Stefano Cecchi ha commentato la fine della stagione della Fiorentina, sottolineando la necessità di una nuova fase.

“Che la stagione sia finita è un sollievo, anche se resta un dispiacere perché la Fiorentina è da sempre la mia compagna di viaggio”, ha detto Cecchi. “La partita di domenica non cancella l’annata, ma ora c’è voglia di ripartire”.

Il giornalista ha poi parlato della panchina: "Vanoli questa sera merita un applauso per il lavoro fatto, ma sarebbe auspicabile ripartire con un progetto nuovo. Bisogna voltare pagina in tutti i sensi”. Cecchi ha anche espresso dubbi sulla possibile conferma del tecnico: “Sarebbe un rischio ripartire con lui. Basta immaginare cosa succederebbe al primo pareggio o alla prima sconfitta”.

Infine, un passaggio sul possibile futuro allenatore: “Il mio preferito sarebbe Vincenzo Italiano, ma anche lì vale lo stesso discorso: tornerebbe un tecnico che al primo passo falso avrebbe subito pressioni enormi da parte dell’ambiente”.