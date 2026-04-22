Cecchi sostiene Vanoli: "Gli vanno fatti solo i complimenti. Firenze è stata ingenerosa con lui"

Cecchi commenta il futuro di Vanoli tra riconoscenza e dubbi sulla conferma, con riflessioni anche su Piccoli e Kean

Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del futuro della panchina della Fiorentina e analizzare alcuni singoli. Ecco le sue parole:

“Io penso che a Vanoli vadano fatti solo i complimenti. Però non lo confermerei. Se l'80% della piazza voterebbe contro, è difficile ripartire così. Ha compiuto una piccola impresa, prendendo una squadra che sembrava non esistere. In tutta Italia ci davano già retrocessi e invece ha ribaltato la situazione. Per questo merita un applauso. Firenze, secondo me, è stata anche un po’ ingenerosa con lui, perché ha evitato una retrocessione che sembrava scritta. Detto questo, nemmeno io sono convinto di tenerlo”, ha dichiarato.

Poi un passaggio sui singoli: “Piccoli non è così scarso come può sembrare. E su Moise Kean mi chiedo: che fine ha fatto? Dov’è? Per me resta un grande centravanti. Capisco l’infortunio, ma perché non è andato a Londra con la squadra?”.