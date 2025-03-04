Cecchi promuove Pablo Marí: "Mi è piaciuto molto. Acquisto intelligente per la difesa a tre, conosce Palladino"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Cecchi ha così parlato dei nuovi acquisti in casa Fiorentina: "Pablo Marì mi è piaciuto molto, esce palla al piede con qualità discreta. È un acquisto i...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Cecchi ha così parlato dei nuovi acquisti in casa Fiorentina: "Pablo Marì mi è piaciuto molto, esce palla al piede con qualità discreta. È un acquisto intelligente se si vuole giocare a tre e conosce i meccanismi di Palladino. Zaniolo sta tentando di ritrovare se stesso, ma gli mancano la potenza e la leggerezza che lo contraddistinguevano. Deve crescere fisicamente, bisogna avere pazienza con lui, deve recuperare la condizione fisica che ora non ha. Nella rosa viola tecnicamente è tra i giocatori migliori. L’assenza di Adli si sente, non è un caso che la Fiorentina migliore sia quella col francese in campo”.