20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi non ha dubbi: “Bologna gara da dentro o fuori per Pioli. Fin qui depotenziato il valore della rosa”

Rassegna Stampa

Cecchi non ha dubbi: “Bologna gara da dentro o fuori per Pioli. Fin qui depotenziato il valore della rosa”

Redazione

20 Ottobre · 08:17

Aggiornamento: 20 Ottobre 2025 · 08:17

Condividi:

di

"Pioli da ieri sera non può chiedersi per chi suona la campana della delusione"

L’opinionista Stefano Cecchi ha commentato così la gara della Fiorentina a La Nazione: “Anche con le assenze il Milan è squadra di categoria superiore e dunque perdere a San Siro starebbe nell’ordine delle cose. Lo stesso, se dopo 7 partite la Fiorentina si trova all’ultimo posto, il problema non lo puoi certo ridurre a questa sconfitta ma spazia ben oltre. Il problema di una squadra che non riesce mai ad essere squadra, oscillando su un confine opaco fra impotenza e inconcludenza, senza una fiamma, un ardore che possano assolverla.

Se così è, purtroppo, Pioli da ieri sera non può chiedersi per chi suona la campana della delusione. Suona in primo luogo per lui, che doveva elevare il valore della rosa e, invece, fin qui lo ha paradossalmente depotenziato. Si ha insomma come l’impressione che domenica col Bologna, con un allenatore che a Firenze è stato fin qui il suo esatto contrario, sia davvero partita da dentro o fuori. Una sorta di ultima spiaggia. Che il dio del calcio la mandi buona e senza vento”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio