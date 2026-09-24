Cecchi: "Nessuna urgenza di cambiare gioco. Ndour dà equilibrio, Oulai ancora non ci riesce"

Il punto di Stefano Cecchi sul momento in casa Fiorentina

Il giornalista, Stefano Cecchi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non c’è un’urgenza di cambiare gioco. Perché questa idea molto spagnola che richiede il possesso palla? La Fiorentina ha scelto Vanoli che gioca in ripartenza e in verticale, e abbiamo già visto traccia di questo gioco. Perché non continuare su questa strada? Avere padronanza del gioco non è solamente tenere per maggior tempo palla, ma è anche far paura agli avversari quando abbiamo il possesso".

"Nel calcio di oggi è essenziale l’equilibrio, mi sembra che in questo momento, per dare equilibrio, sia essenziale l’utilizzo di Ndour, che ti dà sostanza e ti copre negli spazi a centrocampo, cosa che almeno al momento Oulai non riesce a fare".

Sulla Nazionale: "La nazionale italiana ha carenza di singoli di qualità, non ha problemi tattici. Vedo di possibili Vergara e Raspadori titolari in nazionale, giocatori che non sono titolari nemmeno nelle loro rispettive squadre. Mancano alcune gemme rare, come hanno altre nazionali, come la Spagna con Yamal e Cubarsí".