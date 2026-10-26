Cecchi: "La squadra e Vanoli meritano una pacca sulla spalla per il coraggio dimostrato a San Siro"

L'opinione di Stefano Cecchi fiducioso dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro

Stefano Cecchi ha commentato la sconfitta della Fiorentina a San Siro all'interno dell'edizione odierna de "La Nazione".

Ecco il pensiero del giornalista:

"Al 90' stavi vincendo con la squadra più forte del campionato. I gol li hai presi: uno su una prodezzia di un campione che si è portato a spasso la difesa, l'altro su una ingenuità di un tuo difensore 20enne. I cambi? Quello di Pongracic-Viery obbligato: quello di Jimenez diverso: quello di un affaticato Mastantuono efficace visto che Gnonto non ha raddoppiato solo per una prodezza di Pro del, quelli di Pellegrino-Beto e Njie-Joao Mario avvenuti con la squadra alle corde nel tentativo di ossigenerla. Se ciò ha un senso, che senso hanno oggi le accuse violente a Vanoli= Casomai dopo quanto visto fin qui, potremmo chiederci come sono stati spesi i 120 milioni della campagna acquisti. Ma siccome non è tempo di processi e giovedi comincia il vero campionato viola, forse una pacca sulla spalla a Vanoli e alla squadra per il coraggio messo in mostra sarebbe più utile che non un'imputazione sommaria fuori tempo e fuori misura"