Cecchi: "La Fiorentina viene da una stagione negativa, in un anno sarà dura ricolmare il gap"

Il giornalista ha parlato del mercato viola

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Paratici ha fatto un mercato veramente interessante con operazioni volte al futuro di ragazzi under 23 che possono essere la vera spina dorsale della Fiorentina. Chiaramente c'è grande entusiasmo perché la squadra è stata rivoluzionata, ma partiamo indietro rispetto a tante perché l'ultima stagione è stata negativa e non credo che in un anno lo ricopriremo. Paratici va applaudito e ringraziato."