23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

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Cecchi: “La Fiorentina non ha mollato. Se il livello continuerà ad essere questo, la salvezza non è un miraggio”

Rassegna Stampa

Cecchi: “La Fiorentina non ha mollato. Se il livello continuerà ad essere questo, la salvezza non è un miraggio”

Redazione

23 Marzo · 09:07

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 09:07

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"Un punto nel segno dell'orgoglio"

Stefano Cecchi ha così parlato a La Nazione: “Un punto nel segno dell’orgoglio. Quel gol di Esposito all’alba della partita sembrava il prologo a una disfatta sportiva dalle conseguenze dolorose. Invece una Fiorentina commovente dal carattere operaio, ha saputo uscire dalle corde e correggere il suo destino. Non ha mollato, la Fiorentina. Non lo ha fatto quando l’Inter sembrava di un’altra categoria, palleggiando con eleganza e potenza. 

Lentamente, con pazienza, ha riannodato i fili del proprio gioco, uscendo dal guscio e andando a colpire l’Inter sul ritmo. Il gol di Ndour è stato il giusto corollario di una squadra che è riuscita ad andare oltre i propri limiti attuali, soffocando la capolista sul piano del carattere e dell’intensità. Una prestazione che è per forza un inno all’ottimismo. Perché, imprese miracolose della Cremonese a prescindere, se il livello del gioco viola continuerà a essere questo, la salvezza non può certo essere un miraggio”. 

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