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Cecchi: "Juve superiore nel palleggio ma la Fiorentina ha sempre provato a combattere. Il punto della speranza"

La Juventus ha mostrato maggiore qualità nel palleggio, ma la Fiorentina non ha mai smesso di lottare. Un pareggio che può alimentare la speranza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 10:17
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Cecchi: "Juve superiore nel palleggio ma la Fiorentina ha sempre provato a combattere. Il punto della speranza" -
Rassegna Stampa
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La strada del coraggio e della volontà alla fine consegna un punto che profuma di speranza. Per la partita che per Firenze è molto di più di una partita, Vanoli aveva scelto la formazione che sembrava indicata dal televoto. Ovvero quella con Oulai e Goncalves in campo che chiedevano quasi tutti.

Certo, a tratti, soprattutto nel primo tempo, la Juventus è sembrata superiore nel palleggio e nella capacità di arrivare in porta. Ma la Fiorentina è sempre sembrata in grado di provare a controbattere. Di non arrendersi nella difesa alle corde ma di saper far male eccome con la riconquista della palla, giocando un ottimo secondo tempo e lasciando perfino alla fine il rimpianto per i tre punti mancati.

Ma siccome davanti non ci saranno sempre squadre di categoria come la Juventus, per un futuro prossimo di campionato questo sembra probabilmente lo schema e la filosofia migliore per valorizzare una rosa che ha qualche imperfezione nel reparto arretrato ma anche tanta qualità lì davanti.

Lo scrive stamattina Stefano Cecchi sulla Nazione

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