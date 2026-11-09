L'opionione Cecchi: "Juve superiore nel palleggio ma la Fiorentina ha sempre provato a combattere. Il punto della speranza"

La Juventus ha mostrato maggiore qualità nel palleggio, ma la Fiorentina non ha mai smesso di lottare. Un pareggio che può alimentare la speranza

La strada del coraggio e della volontà alla fine consegna un punto che profuma di speranza. Per la partita che per Firenze è molto di più di una partita, Vanoli aveva scelto la formazione che sembrava indicata dal televoto. Ovvero quella con Oulai e Goncalves in campo che chiedevano quasi tutti.

Certo, a tratti, soprattutto nel primo tempo, la Juventus è sembrata superiore nel palleggio e nella capacità di arrivare in porta. Ma la Fiorentina è sempre sembrata in grado di provare a controbattere. Di non arrendersi nella difesa alle corde ma di saper far male eccome con la riconquista della palla, giocando un ottimo secondo tempo e lasciando perfino alla fine il rimpianto per i tre punti mancati.

Ma siccome davanti non ci saranno sempre squadre di categoria come la Juventus, per un futuro prossimo di campionato questo sembra probabilmente lo schema e la filosofia migliore per valorizzare una rosa che ha qualche imperfezione nel reparto arretrato ma anche tanta qualità lì davanti.

Lo scrive stamattina Stefano Cecchi sulla Nazione