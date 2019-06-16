Cecchi: "Il ritorno di Pradè era necessario nella conferma di Montella. Rispetto a un nuovo allenatore.."

Le parole del noto giornalista de La Nazione, all'emittente Radio Sportiva:" La decisione del presidente Commisso di confermare Montella l'ho trovata intelligente, a Firenze ha fatto benissimo. I tre...

Le parole del noto giornalista de La Nazione, all'emittente Radio Sportiva:

" La decisione del presidente Commisso di confermare Montella l'ho trovata intelligente, a Firenze ha fatto benissimo. I tre volte quarti posti, il suo modo do giocare con coraggio era coinvolgente. Il proprietario viola, con Pradè che ha ricostruito e creato quelle squadre, riforma una grande coppia. Il suo supporto verso i lmister era e tornerà ad essere necessario. Unico neo, forse nuovi arrivati avrebbero però avuto più credito iniziale".