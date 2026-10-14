Cecchi: “Fiorentina double-face, il Genoa l’ha presa a pallate per 30 minuti. Che delusione”

Il commento di Stefano Cecchi sulla sconfitta di Genova

Il giornalista e tifoso Viola, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Sportiva: “Il primo tempo viola è stato una delusione enorme, nei primi 30 minuti il Genoa ha preso a pallate la Fiorentina e si è meritato ampiamente il 2-0. La Fiorentina ha poi cercato, con coraggio e con cuore, di ribaltare la partita… ma senza farcela”.

“Una Fiorentina double-face, che porta a chiedersi come sia possibile iniziare una gara in quel modo, perché davvero il Genoa aveva un furore doppio di quello viola”.