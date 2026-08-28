Ceccarini: "Zirkzee sta spingendo per il trasferimento alla Fiorentina. Momento caldissimo"

Gli aggiornamenti su Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina. L'attaccante, che ha già dato la propria disponibilità al club viola, può lasciare la Premier League e fare ritorno in Italia dopo la parentesi con i Red Devils. A fornire nuovi aggiornamenti è stato Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, sottolineando come "Zirkzee spinge per il trasferimento in viola" e che attualmente ci troviamo nel "momento caldissimo" della trattativa.