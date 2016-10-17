Ceccarini: "Viola? Si lavora già per l'anno prossimo. Occhio a Jovetic. Sousa se continua così..."

Sul momento della Fiorentina a Radio Blu è intervenuto il giornalista Mediaset Niccolò Ceccarini: “A rischio la panchina di Sousa? Non penso, ma tutti si aspettano qualcosa di più. La squadra pare che...

Sul momento della Fiorentina a Radio Blu è intervenuto il giornalista Mediaset Niccolò Ceccarini: “A rischio la panchina di Sousa? Non penso, ma tutti si aspettano qualcosa di più. La squadra pare che vada con una marcia in meno. Se i viola dovesse continuare così allora sarebbe un problema, ma per adesso non sono preoccupato. Vedremo in occasione della nuova sosta come sarà la classifica, lì allora si faranno i primi bilanci. Il mercato? La dirigenza sta valutando la rosa per capire dove e come intervenire. La suggestione Jovetic, secondo me, resta da monitorare, se ci sarà la possibilità di ritornare su di lui i viola potrebbero pensarci nuovamente anche a gennaio. Poi però si dovrebbe fare una scelta di modulo. Secondo me, molto si lavora per l’anno prossimo. Melo? La Fiorentina a centrocampo è molto ben coperta. So che la Fiorentina sta facendo scudo a oltranza sui suoi migliori giocatori, come Badelj. Per sostituirlo ci vorrebbe un elemento pronto subito per poter ricoprire un ruolo importante”.