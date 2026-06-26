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Ceccarini: "Viery operazione di prospettiva della Fiorentina; con Pongracic può formare un'ottima coppia difensiva"

Le ultime sul mercato della Fiorentina firmate da Niccolò Ceccarini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 21:35
Ceccarini: "Viery operazione di prospettiva della Fiorentina; con Pongracic può formare un'ottima coppia difensiva" -
Calciomercato
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Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.

Ecco le parole del direttore di TMW sull'operazione Viery:
"Credo che la Fiorentina ha fatto un'ottima operazione, un'operazione di prospettiva. Cambiano gli scenari rispetto agli ultimi 7-8 anni, Viery costa 15 milioni + 2 di bonus, ha una bella personalità. Nasce come esterno basso a sinistra e poi è stato spostato come centrale, c'è una percentuale sulla futura rivendita. L'idea che la Fiorentina sta portando avanti è di investire su giocatori giovani che poi possono essere futuribili in ottica mercato in futuro: Paratici sta costruendo, siamo nella fase di gettata del cemento. E' un investimento importante, Lunedì il giocatore sarà a Firenze per le visite mediche. La Fiorentina aveva speso 13 milioni poi 14 su Fabbian e adesso ha speso altri 15 milioni: un segnale che si sta iniziando a fare le cose per bene. Questo è un giocatore che piaceva molto alla Juventus di Spalletti, in questo sono stati bravi ad anticipare la concorrenza. Viene considerato uno dei migliori talenti under 23 del Sudamerica, credo che lui e Pongracic possono essere un'ottima coppia centrale"

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