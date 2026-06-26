Ceccarini: "Viery operazione di prospettiva della Fiorentina; con Pongracic può formare un'ottima coppia difensiva"

Le ultime sul mercato della Fiorentina firmate da Niccolò Ceccarini

Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.

Ecco le parole del direttore di TMW sull'operazione Viery:

"Credo che la Fiorentina ha fatto un'ottima operazione, un'operazione di prospettiva. Cambiano gli scenari rispetto agli ultimi 7-8 anni, Viery costa 15 milioni + 2 di bonus, ha una bella personalità. Nasce come esterno basso a sinistra e poi è stato spostato come centrale, c'è una percentuale sulla futura rivendita. L'idea che la Fiorentina sta portando avanti è di investire su giocatori giovani che poi possono essere futuribili in ottica mercato in futuro: Paratici sta costruendo, siamo nella fase di gettata del cemento. E' un investimento importante, Lunedì il giocatore sarà a Firenze per le visite mediche. La Fiorentina aveva speso 13 milioni poi 14 su Fabbian e adesso ha speso altri 15 milioni: un segnale che si sta iniziando a fare le cose per bene. Questo è un giocatore che piaceva molto alla Juventus di Spalletti, in questo sono stati bravi ad anticipare la concorrenza. Viene considerato uno dei migliori talenti under 23 del Sudamerica, credo che lui e Pongracic possono essere un'ottima coppia centrale"