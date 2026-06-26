Ceccarini: "Sento un sacco di critiche a Firenze ma aspettiamo a bocciare Paratici. Oggi si intravede una strada"
L'opinione di Niccolò Ceccarini sulla direzione intrapresa da Fabio Paratici alla guida del nuovo corso della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 21:53
Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.
Su Paratici:
"Vedo un sacco di critiche sia su Paratici sia sui nomi che stanno uscendo. Prima di bocciare il DS bisognerebbe vedere i giocatori. Io in conferenza stampa non sono stato neanche tenerissimo però un paio di campagne acquisti gli vanno concesse prima di giudicarlo. Aspettiamo e vediamo quello che si può fare, oggi intravedo una strada, una riorganizzazione societaria, l'impostazione strutturata di un'area scouting. In un anno non si può imparare a volare, ci vuole un po' più di tempo"