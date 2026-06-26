Ceccarini: "Sento un sacco di critiche a Firenze ma aspettiamo a bocciare Paratici. Oggi si intravede una strada"

L'opinione di Niccolò Ceccarini sulla direzione intrapresa da Fabio Paratici alla guida del nuovo corso della Fiorentina

Ospite della puntata di Extra Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Rtv38.

Su Paratici:

"Vedo un sacco di critiche sia su Paratici sia sui nomi che stanno uscendo. Prima di bocciare il DS bisognerebbe vedere i giocatori. Io in conferenza stampa non sono stato neanche tenerissimo però un paio di campagne acquisti gli vanno concesse prima di giudicarlo. Aspettiamo e vediamo quello che si può fare, oggi intravedo una strada, una riorganizzazione societaria, l'impostazione strutturata di un'area scouting. In un anno non si può imparare a volare, ci vuole un po' più di tempo"