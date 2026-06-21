Ceccarini rivela: "Norton-Cuffy sempre più vicino al Napoli". L'esterno si allontana dalla Fiorentina

L'esperto di calciomercato mette i partenopei davanti a tutti nella corsa al classe 2004 di proprietà del Genoa

La Fiorentina lavora per rivoluzionare le fasce: il nome in uscita è quello di Dodò, mentre per sostituirlo, Paratici sta valutando diversi profili. Uno tra questi, è certamente Norton-Cuffy, che nell'ultima stagione ha fatto tanto bene col Genoa.

Le pretendenti per il calciatore ci sono, e la viola è tra queste, ma come ha scritto in un post X l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, la squadra che più si sta avvicinando al classe 2004 è il Napoli.