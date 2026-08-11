Ceccarini rivela: “Il Bologna tenta l’accelerata per Piccoli. Contatti continui con la Fiorentina”
Sì avvicina la cessione di Piccoli alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 11:14
Si potrebbe sbloccare a breve il domino degli attaccanti in Serie A, con la Fiorentina interessata. Infatti il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul suo profilo X: “Il Bologna tenta l’accelerata per Piccoli. Nelle ultime ore contatti continui con la Fiorentina.” L’ex Cagliari dunque a breve potrebbe lasciare Firenze dopo una sola stagione