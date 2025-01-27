Ceccarini rivela: "Fiorentina, per Jonathan Ikoné c'è il ballottaggio tra Como e Nantes"

Ikoné in uscita dalla Fiorentina: Como e Nantes in corsa per l'esterno francese

Jonathan Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. L'esterno viola ha già il gradimento di diversi club, che avrebbero manifestato interesse per lui. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini, infatti, su di lui si sono mosse il Como, per quanto riguarda la Serie A, e il Nantes, per quanto riguarda invece la Ligue 1. Vi sarebbe un ballottaggio tra queste due pretendenti che vorrebbero aggiudicarsi le sue prestazioni e rinforzare il proprio reparto offensivo.

Pedullà annuncia: “Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra”

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