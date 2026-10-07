Ceccarini: "Ranieri piace per attaccamento e personalità. Il rinnovo è un segnale per la partenza di Pongracic"

Le parole di Niccolò Ceccarini sul rinnovo di contratto imminente di Luca Ranieri con la Fiorentina

Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo è stato confermato dallo stesso difensore e ribadito a Radio FirenzeViola.

A fare il punto sulla situazione è stato Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, che ha spiegato anche gli aspetti economici dell’operazione all'interno del palinsesto di Radio FirenzeViola:



"Il rinnovo di Ranieri rappresenta un segnale importante sulle strategie della Fiorentina e, in particolare, sulle possibili uscite in difesa. Il giocatore, infatti, non era in scadenza e non aveva quindi la necessità di essere blindato: la decisione del club conferma la fiducia nei suoi confronti, sia per l’attaccamento alla maglia e la personalità, sia per la considerazione di cui gode agli occhi di Vanoli.

In questo scenario, il difensore che sembra più vicino alla partenza è Marin Pongracic, sul quale ci sarebbe già movimento in uscita, anche se al momento non è ancora chiara la possibile destinazione"



Su Tiago Gabriel:



"Parallelamente, la Fiorentina è al lavoro per individuare un nuovo difensore centrale. Tra i nomi valutati c’è quello di Tiago Gabriel, anche se non sarebbe l’unica pista. La situazione potrebbe definirsi meglio dopo la prossima sosta, quando il club avrà un quadro più chiaro delle proprie esigenze in vista del mercato invernale.

Per quanto riguarda Ranieri, il nuovo accordo prevede dunque un prolungamento fino al 2029, con opzione per un’altra stagione, accompagnato anche da un adeguamento economico. La Fiorentina, tuttavia, ha fissato un tetto agli ingaggi e proprio all’interno di questo nuovo equilibrio salariale è stato definito il rinnovo del difensore"