Ceccarini: "Per Joao Mario la fumata bianca è vicina. Il Napoli deve cedere prima di stringere per Dodò"

Il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sul mercato delle italiane fra cui anche la Fiorentina. Joao Mario innanzitutto, ma anche il mercato in uscita.

E' intervenuto su TMW l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le righe che spende sulla Fiorentina, incominciando dalla possibile cessione di Joao Mario della Juventus: "Intanto sul fronte delle cessioni procede spedita la trattativa con la Fiorentina per Joao Mario sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La fumata bianca è molto vicina.

I uscita dalla Fiorentina ci sono anche Dodò e Fortini: "Appena ci sarà un’uscita il Napoli proverà ad accelerare i tempi. Dodo resta un’opzione, con il giocatore ci sarebbe anche un’intesa di massima ma poi si dovrà lavorare sull’accordo con la Fiorentina. Non è certamente l’unica opzione visto che Manna si muove a 360 gradi. Sempre con i viola c’è in ballo il nome di Fortini (il cui contratto è in scadenza nel giugno 2027), che piace tanto anche al Torino"