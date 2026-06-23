Ceccarini: "Paratici sta setacciando il mercato argentino, piacciono Zeballos e Aranda del Boca Juniors"

Fabio Paratici sta osservando due talenti del Boca Juniors per rinforzare il reparto offensivo della nuova Fiorentina di Fabio Grosso

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ha parlato all'interno della puntata serale di Extra Viola in onda su Rtv38.



Ecco le parole del Direttore di TMW sul mercato in uscita della Fiorentina:

Sui nomi in entrata:

"La pendenza di Beltran è abbastanza grossa, non ha ancora chiuso la porta al River ma poco ci manca. In entrata si parla di Barone di cui si parla molto bene ed è un talento che stanno visionando con attenzione. Notizia delle ultime ore è che sta setacciando il mercato argentino con Aranda che è un trequartista 19enne e Zeballos esterno offensivo classe 2002.Col Boca i rapporti non sono buoni perché c'è il precedente dell'affare Valentini.

Un'altra traccia da seguire è relativa a Thorstvedt che non rinnoverà il contratto e vuole venire assolutamente alla Fiorentina. Il lavoro di Paratici mi sembra abbastanza ampio"