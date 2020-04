Il giornalista, Niccolò Ceccarini, ha parlato del futuro di Federico Chiesa su Radio Bianconera: “Mi sembra che Commisso sia sempre stato chiarissimo su questo argomento. Ha detto che non ci sono preclusioni per nessuna squadra specificando allo stesso tempo però di voler tenere i più forti. Se poi Chiesa gli chiedesse di essere ceduto, allora valuteranno la soluzione migliore per tutti. Ma devono arrivare molti soldi, la cessione deve portare un vantaggio alla Fiorentina. Il presidente viola Rocco Commisso, ha fatto un grande mercato a gennaio, se poi Chiesa avrà ancora dei dubbi…Non è un mistero che la Juventus lo segua”.