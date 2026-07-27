Ceccarini: "Moreno vicino al Venezia per 6.5 mln + il 50% sulla rivendita, Comuzzo ai dettagli col Torino"

Il pensiero di Niccolò Ceccarini sulle ultime novità di mercato con le trattative di casa Fiorentina

Nel consueto appuntamento "Nik & Nik" in onda su Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato delle trattative in corso in casa Fiorentina.

Ecco le parole dell'esperto di mercato:

Su Comuzzo al Torino:

"Siamo agli ultimi dettagli, operazione che sarà fatta in prestito oneroso ad 1 milione di euro con diritto di riscatto a 18-19 milioni. Avrei preferito per lui il Sassuolo ma un contesto come il Torino dove la pressione è più alta, può servire al ragazzo. Non so se il ragazzo partirà già da domani ma il riscatto così alto frutterebbe ai viola circa 20 milioni. Lui abbia bisogno di una squadra che lo faccia giocare titolare, se lui riprenderà fiducia questa cosa lo porterà lontano, molto lontano. Penso che la base ci sia e se c'è la base e la fiducia, Comuzzo possa tornare ai suoi livelli. Se la Fiorentina avesse voluto perdere il giocatore avrebbe confermato un diritto di riscatto più basso"

Su Valdepenas:

"Non credo che lo prendano per fare il difensore centrale, sono convinto che sulla fascia sinistra il sogno sia sempre Ruggeri dell'Atletico Madrid ma adesso le priorità della Fiorentina sono altre"

Su Kean:

"So per certo che la Fiorentina ha fatto un tentativo per Castro perché evidentemente c'è qualcosa che si muove su Kean. Le due parti stanno parlando ma per me c'è una differenza ancora importante tra Fiorentina e Como sula valutazione del calciatore. L'unica certezza è che servono almeno 40 milioni di euro, il fatto che dicano che ci sia un contatto con l'entourage è un modo per non dire che c'è una trattativa. Di sicuro oggi c'è l'interesse forte del Como. Lui avrebbe voluto bloccare Castro per vedere se arrivava un'offerta per Kean"

Su Moreno:

"La trattativa tra Fiorentina e Venezia sembra ben indirizzata per 6.5 milioni + il 50% sulla futura rivendita"

Su Pongracic:

"Al momento non ci sono notizie sulla sua possibile partenza"

Su Tresoldi:

"Vogliono 40-45 milioni per prenderlo, non so se la Fiorentina va su questo giocatore quà. Penso che potranno pensare anche ad altre alternative"

Su Croci:

"E' un giocatore che verrebbe adattato come esterno d'attacco. In Nazionale parte da sinistra e poi tende ad accentrarsi poi ricordiamolo, è un 2010 e va centellinato. Va fatto giocare nel momento in cui è giusto farlo giocare. Lo farei esordire in Serie A, prenderlo e schierarlo in un ruolo come adattato mi sembra azzardato"